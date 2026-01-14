Красимир Инински към боксьорите: Бъдете като водата, тя винаги намира начин

Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински проследи тренировката на националния ни отбор за мъже днес. Той посети залата в „Дианабад", за да мотивира състава за предстоящата изключително интензивна година, изпълнена с множество сериозни международни битки. В добре познатата група са включени и няколко нови попълнения, които идват от младежката формация.

„Бъдете като водата. Тя винаги намира начин, за да си проправи път към целта. Искам да се гордеете със себе си. Когато това се случи, всички останали ще са горди с вас", бяха част от думите, които президентът на БФБ отправи към националите.

Боксьорите остават в София до 18 януари, след което ще се качат на лагер на базата в Белмекен. Първият голям тест пред националите е Купа „Странджа". Турнирът ще се проведе от 23 февруари до 1 март в зала „София". По традиция той се очертава да е изключително оспорван и ще събере водещи имена от цял свят. Купа „Странджа" ще бъде отправна точка по пътя към Европейското първенство за мъже и жени. България ще организира шампионата от 15 до 26 септември в „Асикс Арена" в София.