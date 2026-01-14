"Берое" с първи нов

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Берое" обяви официално първото си ново попълнение за пролетния полусезон. Това е нападателят Емир Кухиня, който за последно е играл в немския "Магдебург".

Той е на 23 години и до този момент германецът е играл единствено в своята родина. Той е защитавал цветовете на "Фрайбург", ФСВ (Франкфурт), "Дюселдорф" и "Офенбах". За "Магдебург" футболистът е играл предимно за резервния отбор в Регионалната лига. Той има три участия за първия отбор, като е отбелязал един гол.

Старозагорци обявиха и първата си контролна среща от зимната подготовка, която започна в понеделник. Съперник в нея ще бъде тимът на "Марица" (Милево), а проверката е насрочена за 17 януари от 14:30 часа на стадион "Трейс Арена".

