Дамската щафета 16-а на световната купа по биатлон в Руполдинг

Лора Христова намира сили за усмивка след финалния спринт.

България в състав Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова завърши на 16-о място в щафетата на 4х6 км от световната купа в Руполдинг (Гер), в която участваха 19 отбора. 

Нашите използваха 8 допълнителни патрона при стрелбата. Бегово нещата не тръгнаха добре още на първи пост при Валя, а Милена явно още не е в оптимална форма, след като бактерия в устната кухина ѝ създаваше проблеми от началото на сезона.

На последен пост Лора успя с финален спринт да задмине Словения.

Норвегия спечели драматично щафетата, след като Марен Киркайде също с финален спринт изпревари италианката Лиза Витоци. Трети са шведките.

