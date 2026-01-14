Срещу 300 хил. евро “Левски” се уреди с бивш съотборник на Белингам и Палмър

"Сините" платиха откупната клауза на звездата на "Ботев" Армстронг Око-Флекс

Парите от Борислав Рупанов столичани ще инвестират в нови зимни попълнения

300 хил. евро. Срещу толкова лидерът в Първа лига “Левски” се уреди с един от най-добрите в елита на България. Става дума за крилото на “Ботев” (Пд) Армстронг Око-Флекс. Юношата на “Арсенал” премина задължителните медицински прегледи на “Герена” и се очаква да бъде представен официално като играч на столичани.

“Сините” превеждат на клуба от Пловдив откупната клауза за ирландеца, заложена в договора му. Сумата е точно 300 хил. евро, научи “24 часа”. И колкото и в Пловдив да не са съгласни и да пишат декларации, желанието на самия играч е да премине на “Герена”. Или иначе казано в “Ботев”, няма какво да направят, освен да пуснат играча в София.

Пловдивчани в поредната си декларация в последните няколко дни заявяват, че не признават плащането на “Левски” като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

Претенцията на “Ботев” обаче съвсем не е точна. Само преди няколко седмици, въпреки че трансферният прозорец не е отворен, техен играч отиде в другия столичен гранд - ЦСКА. Става дума за бранителя Андрей Йорданов, за когото “червените” платиха 100 хил. евро откупна клауза.

По всяка вероятност в “Ботев” ги е яд, че изпускат златната си кокошка толкова евтино. Шефовете в Пловдив едва ли са очаквали Армстронг Око-Флекс да направи такъв фурор през първия полусезон. Той се озова на “Колежа” в края на август. До зимата записа 13 мача, в които вкара 6 попадения в елита. А с изявите си показа, че е доста над нивото на повечето играещи в елита ни.

Единственото, за което пловдивчани, и то с основание, могат да имат претенции, е, че ръководството на “Левски” ги прескача за преговорите на ниво клуб - клуб и контактува директно с играча. От “Ботев” вече алармираха, че ще сезират БФС, УЕФА и ФИФА и ще искат на “сините” да им бъдат спрени трансферите за определен период от време. Това обаче изглежда като илюзия и едва ли ще се случи.

Като юноша пък превърналият се в ябълка на раздора между “Левски” и “Ботев” футболист е бил национал на Англия до 15 г. В отбора играл редом до настоящите световни величини в най-популярната игра - Джуд Белингам, който в момента е един от лидерите на “Реал” (М), и Кол Палмър, капитан на “Челси”. На по-късен етап е бил част от тимове като “Селтик” и “Уест Хем”. Преди да се озове в България, носи екипа на швейцарския “Цюрих”.

В привличането на Око-Флекс пък съвсем спокойно “Левски” може да продаде Марин Петков. През есента изпълнителният директор на “сините” Даниел Боримиров загатна, че 21-годишният футболист е достигна зенита си със синия екип. И ако иска да се развива още, трябва да отиде в чужбина. Око-Флекс като нищо може да заиграе на позицията на Петков, за когото “сините” искат над милион в евро.

Иначе в касата на столичани съвсем скоро ще влезе 6-цифрена сума. Резервният нападател в тима на Хулио Веласкес Борислав Рупанов бе продаден на полския “Гурник” (Забже). Парите от 21-годишния младежки национал - малко под милион, “сините” ще харчат за нови през зимата. Като приоритет ще е да се вземе заместник на напусналия Рупанов.