ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата влиза като акционер в търсенето на газ в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22091398 www.24chasa.bg

Алонсо: В “Реал” (М) тренирах детска градина

7488
СНИМКА: РОЙТЕРС

“Не знаех, че ще бъда треньор в детска градина”.

Така описа престоя си начело на “Реал” (Мадрид) прясно уволненият Шаби Алонсо. Испанецът бе изгонен след поредния провал за сезона - загуба 2:3 от “Барселона” в спора за суперкупата на страната.

Според медиите в Испания Алонсо е изпуснал съблекалнята още през ноември. Играчите спрели да го слушат дори. И се стигнало до моменти, в които футболисти да не изпълняват нарежданията му по време на занимания. Твърди се, че звездите в тима на колоса от Мадрид се оплаквали от тактическите тренировки под ръководството на Алонсо.

Неговото място бе заето от Алваро Арбелоа.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега