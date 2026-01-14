Алонсо: В “Реал” (М) тренирах детска градина

“Не знаех, че ще бъда треньор в детска градина”.

Така описа престоя си начело на “Реал” (Мадрид) прясно уволненият Шаби Алонсо. Испанецът бе изгонен след поредния провал за сезона - загуба 2:3 от “Барселона” в спора за суперкупата на страната.

Според медиите в Испания Алонсо е изпуснал съблекалнята още през ноември. Играчите спрели да го слушат дори. И се стигнало до моменти, в които футболисти да не изпълняват нарежданията му по време на занимания. Твърди се, че звездите в тима на колоса от Мадрид се оплаквали от тактическите тренировки под ръководството на Алонсо.

Неговото място бе заето от Алваро Арбелоа.

