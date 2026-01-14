ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА стартира новата година със загуба

ЦСКА стартира новата година със загуба от поляци. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

ЦСКА стартира новата година със загуба. Воденият от Христо Янев тим падна 0:2 от полския "Корона" (Киелце) в първата си контрола по време на лагера в Турция. За съперника на "червените" пък играха националите Владимир Николов и Виктор Попов.

Степински (61, 80) вкара за поляците.

ЦСКА пък бе изведен от нов капитан в срещата. Лентата бе на ръката на Бруно Жордао, но през второто полувреме тя отиде у Иван Турицов. 

Три от новите попълнения на "червените" - Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита, започнаха от първата минута.

Иначе треньорът на "армейците" направи куп промени през втората част , като от новите попълнения на терена се появиха Лео Перейра и Макс Ебонг.

Синът на Александър Тунчев - Алекс, се появи на терена с екипа на ЦСКА.

ЦСКА стартира новата година със загуба от поляци. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

