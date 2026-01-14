"Левски" продаде нападател в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Левски" трансферира нападателя Борислав Рупанов в полския клуб „Гурник" (Забже), съобщиха от "Герена".

"Юношата на клуба направи своя дебют със синята фланелка на 29 октомври 2022 година при равенството 0:0 с ЦСКА 1948 на стадион „Георги Аспарухов". На 3 август 2025 година отбеляза дебютния си гол при домакинската победа с 2:0 над „Славия". За „Левски" записа 34 мача и отбеляза 4 гола във всички турнири.

Новият клуб на Рупанов е на второ място във временното класиране на полската Екстракласа, с равни точки с лидера „Висла" (Плоцк).

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски" благодарят на Борислав Рупанов за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха "сините".

21-годишният Рупанов подписа с "Гурник" договор до лятото на 2029-а и ще се присъедини към съотборниците си в четвъртък.

14-кратните шампиони на Полша започнаха днес тренировъчния лагер в Белек, където е и "Левски".