"Пиза" представи най-скъпия български защитник в историята

Българският защитник Росен Божинов официално се превърна в най-скъпия български бранител.

Той вече е част от италианската серия “А”, след като последният в елита на Ботуша “Пиза” го представи като ново попълнение.

Контрактът е за срок от 4 г. Според информациите новият клуб на Божинов плаща около 5 млн. евро на белгийския “Антверп” за правата на родения в Кнежа футболист.

Това значи, че бранителят се превръща в най-защитник на България. Досега това бе Радостин Кишишев, продаден от "Литекс" на английския "Чарлтън" за 4,5 млн. евро през 2000 г.

№3 вече става Валентин Антов с 3,5 млн. евро, дадени от италианския "Монца" на ЦСКА през 2022-а.

"Антверп" запазва 10 процента от евентуален следващ трансфер на Божинов.

Роденят в Кнежа бранител заигра в Белгия преди 1,5 г., след като бе купен от ЦСКА 1948. Отборът, играещ в Бистрица, получи 500 хил. евро от трансфера на младия ни талант, а сега взема процент от новата сделка.

