"Олимпиакос" прегази "Партизан" в Белград, "само" 25 точки за Александър Везенков

996
Александър Везенков

Александър Везенков бе близо до нов личен рекорд за сезона, а "Олимпиакос" направо унищожи (104:66) "Партизан" в Евролигата по баскетбол. 

Българската звезда завърши "само" с 25 точки, а без проблем можеше да вкара и повече от 29-те, които отбеляза срещу другия сръбски колос - "Цървена звезда". Бившият №1 на континента добави и 7 борби и записа най-добрия коефициент на полезно действие от всички на игрището в зала "Александър Николич"в Белград - 32. 

Така гръцкият отбор в момента заема 6-ото място във временното класиране. Във вторник "Олимпиакос" е домакин на израелския "Макаби". 

Александър Везенков

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега