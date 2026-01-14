ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 10 г. атентати и нападения маскиран преби адв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22093336 www.24chasa.bg

България до 18 г. стигна полуфинал на европейската квалификация в София

1560
Снимка: БФВ

България постигна нова победа в европейската квалификация по волейбол за момичета под 18 години. Българките надиграха Черна гора с 3:1 (21:25, 25:15, 25:23, 25:9) в столичната зала "Христо Ботев". Двубоят беше доста по-труден в сравнение с първия срещу Косово.

Най-резултатна за успеха стана Калина Венева с 19 точки, а с 13 точки се отличи Една Тодорова. За Черна гора с 15 пункта приключи Анастасия Копривица.

Вторият пореден успех на практика класира "трикольорите" на полуфиналите в турнира в София.

Утре е третият мач на България в групата срещу Гърция, която победи Косово с 3:0. Мачът отново е в зала "Христо Ботев" от 17,30 часа.

Само победителят в квалификацията се класира директно за европейското в Литва и Латвия това лято

Снимка: БФВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега