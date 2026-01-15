И без Шаби Алонсо "Реал" се изложи здраво, аут е за кралската купа след драма за 2:3 в Албасете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В първия мач след уволнените на Шаби Алонсо "Реал" се изложи здраво.

В среща от 1/8-финалите на турнира за кралската купа на Испания мадридчани под ръководството на новия наставник Алваро Арбеола бяха елиминирани драматично от втородивизионния "Албасете".

"Реал" падна 2:3 и така се размина с възможността да спечели още един трофей, след като падна във финала за суперкупата от "Барселона" с 2:3, което доведе до отстраняване на Шаби Алонсо.

Хавил Вилар (42) откри резултата за "Албасете", а в продължението на първата част Франко Мастантуоно изравни.

Фефте Бетанкор взриви трибуните в 82-ата мин за 2:1.

Гонсало Гарсия изравни за "Реал" в 91-ата мин, но това не бе всичко.

Бетнакор обаче вкара още веднъж 3 мин по-късно, за да задълбочи кризата в "Реал".