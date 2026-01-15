Стилиян Петров ще участва в турнир със знакови легенди на Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По-добре влез във форма.

Това написа към пост, с който анонсира участието си с ветеранския отбор на “Селтик” в турнир в зала, който ще събере знакови легенди на Европа, рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров.

Той ще се проведе в неделя в Мюнхен с организатор германския гранд “Байерн”. Legends Cup се явява наследник на Beckenbauer Cup, с който миналата година, освен че бе почетена паметта на починалия на 7 януари 2024 г. Кайзер Франц Бекенбауер, стана част и от програмата около 125-ия рожден ден на баварците.

Освен “Селтик” и “Байерн” тази година в турнира с бивши свои футболисти, донесли им трофеи и слава, ще се включат испанският “Реал” (Мадрид), италианският “Ювентус” и немските “Борусия” (Дортмунд) и “Айнтрахт” (Франкфурт).

Чрез турнира отново ще бъде почетен Бекенбауер, а всички приходи ще отидат за фондацията, която носи неговото име.

От “Байерн” вече обявиха отбора, с който ще участват в звездната надпревара.

В него са включени бившият национален селекционер на България Лотар Матеус, Фран Рибери, Ариен Робен, Юрген Клинсман, Джоване Елбер, Клаус Аугенталер, Марк ван Бомел, Рафиня, Ивица Олич и др.

Треньор на формацията ще бъде бившият капитан на “Байерн” и Германия Филип Лам.