Алекс Николов MVP за победа в Италия, мина 300 точ...

Бивш национал се завърна в родния си клуб

1964
Милен Гамаков от "Ботев" не успява да попречи на Георги Костадинов да нанесе головия си удар. Снимка: Lap.bg

Бившият младежки национал Милен Гамаков започна подготовка с родния си клуб “Нефтохимик”.

31-годишният дефанзивен халф се прибира край морето след престой есента в “Беласица”. Снажният  полузащитник с успех рита у нас в “Ботев” (Пловдив) и “Славия”, а в чужбина за полските “Лехия” (Гданск), “Рух” (Хожув), за литовския “Жалгирис” и казахския “Тараз”.

“Нафтата” води предсезонната си подготовка на помощния терен на стадион “Лазур”, а на централния ще продължи да рита и през пролетта в Югоизточната трета лига. Отборът се намира на 5-о място в класирането, като през този сезон няма шанс за промоция при професионалистите.

