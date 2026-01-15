Александра Фейгин не влезе във финала на европейското по фигурно пързаляне

Александра Фейгин завърши на 25-о място в кратката програма при жените и не успя да се класира за волната на европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Великобритания).

Само 0,60 точки не й достигнаха, за да намери място за седми път в кариерата си на финал при жените на континентален шампионат. Фейгин изпълни комбинация от два тройни тулупа и двоен аксел, но допусна две грешки в кратката си програма - на троен ритбергер и при един от пируетите, и получи оценка от 49,70 точки (26,58 за технически елементи, 24,12 за компоненти на програма и 1,00 наказание. С резултат от 50,30 точки 24-а е литовката Йогаиле Аглискайте, която е последната финалистка сред 38-те участнички.

Непосредствено преди първенството 23-годишната Фейгин пробва нов чифт кънки, но това доведе до възпаление на десния крак, на който приземява скоковете си. Щабът й взе решение да играе със старите, но ситуацията повлия на ритъма на подготовката й. Най-сериозният старт за сезона обаче тепърва предстои за нея, защото тя ще играе на олимпийските игри в Милано след месец.

Лидерка след кратката програма е защитаващата титлата си естонка Нина Петрокина.