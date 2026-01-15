Алекс Николов MVP за победа в Италия, мина 300 точки за сезона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният ас на България Алекс Николов бе най-резултатен с 18 точки (цели 6 аса) за победата на "Лубе" с 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) като гост на "Гротадзолина" в 16-ия кръг на италианския елит.

22-годишният бе обявен за MVP на двубоя.

За "Гротадзолина" друг световен вицешампион с България - Георги Татаров, завърши с 5 точки, а Илия Петков не бе в групата.

С 309 точки от 15-те мача, в които е играл, Николов заема второто място при реализаторите в Италия. Номер 1 с мач повече е белгиецът Фере Регерс от "Милано" - 321.

На 6-ата позиция в класирането "Любе" е с 10 победи, 6 загуби и 31 точки.