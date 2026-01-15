ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виктория Томова загуби в квалификациите на Australian Open

Виктория Томова Снимка: Joma/tennis

Виктория Томова остана на крачка от основната схема на първия турнир от "Големият шлем" за сезона. 

№1 от българките в световната ранглиста по тенис отпадна в последния кръг на квалификациите на откритото на Австралия в Мелбърн. В равностоен мач нашата състезателка загуби 6:7 (3:7), 2:6 от Юлия Стародубцева (Укр). 

Томова пропусна възможности да пробие и да има сервис за приключване на първия сет. После изоставаше с пробив, но все пак стигна до тайбрек, в който здравата украинка бързо натрупа голяма преднина. 

Във втората част ранен пробив осигури на Стародубцева аванс от 4:1 и тя си осигури участие на Australian Open и през другата седмица. 

Виктория Томова Снимка: Joma/tennis

