Виктория Томова загуби в квалификациите на Australian Open

Виктория Томова остана на крачка от основната схема на първия турнир от "Големият шлем" за сезона.

№1 от българките в световната ранглиста по тенис отпадна в последния кръг на квалификациите на откритото на Австралия в Мелбърн. В равностоен мач нашата състезателка загуби 6:7 (3:7), 2:6 от Юлия Стародубцева (Укр).

Томова пропусна възможности да пробие и да има сервис за приключване на първия сет. После изоставаше с пробив, но все пак стигна до тайбрек, в който здравата украинка бързо натрупа голяма преднина.

Във втората част ранен пробив осигури на Стародубцева аванс от 4:1 и тя си осигури участие на Australian Open и през другата седмица.