Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

Над половин милиард заявки за билети за световното

1496
Джани Инфантино Снимка: ФИФА

ФИФА обяви, че е получила над половин милиард заявки за билети за световното първенство по футбол, въпреки критиките от феновете за високите цени. Германия е с най-много заявки след трите страни домакини - САЩ, Мексико и Канада, съобщиха от Световната футболна федерация.

Периодът на продажбите е продължил от 11 декември до вторник и за първи път са предлагани индивидуални билети за конкретни мачове и отбори в груповата фаза. Феновете ще бъдат информирани най-рано на 5 февруари дали са одобрени. Тези, които не са ще имат още една възможност да закупят билети във втора фаза на продажбите, която продължава до края на турнира. „Половин милиард заявки за билети за малко повече от месец са повече от търсенето - това е глобално изявление“, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино, предава БТА.

По време на периода на продажбите ФИФА въведе нова категория билети за „лоялни фенове“ в отговор на протестите срещу високите цени. Новата категория „Вход за фенове“ се отнася за всички 48 отбора от световното първенство и всички мачове в Канада, Мексико и САЩ от 11 юни до 19 юли. Билетите с по-ниски цени обаче са ограничени. ФИФА разпределя 8% от билетите за всеки мач на феновете на всеки участващ отбор чрез техните национални асоциации, като само 10% от това разпределение е в новата категория билети.

