Капитанът на "Реал" след резила: Ударихме дъното

2932
СНИМКА: РОЙТЕРС

Капитанът на "Реал" (Мадрид) Дани Карвахал беше много критичен след отпадането на отбора на осминафиналите в турнира за купата на краля по футбол. Столичният гранд беше елиминиран от надпреварата след поражение от втородивизионния "Албасете".

„Ударихме дъното, отстрани ни отбор от втора дивизия. Сега трябва да се изправим срещу последствията. Ние, играчите, сме главните виновници. Не мога много повече да кажа", коментира разочарованият Карвахал.

"Реал" е в труден момент след две загуби за три дни. Поражението от "Барселона" в мача за суперкупата на Испания в неделя предизвика уволнението на Шаби Алонсо, а загубата от "Албасете" снощи се превърна горчив дебют за неговия заместник Алваро Арбелоа.

Столичани заемат второто място в испанското първенство с 45 точки след 19 изиграни срещи, като изостават на 4 точки зад лидера "Барселона".

СНИМКА: РОЙТЕРС

