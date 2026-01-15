"Левски" пита "Локо" (Пд) за нападател, цената не устройва "сините"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" е питал каква е трансферната сума на нападателя на "Локо" (Пд) Хуан Переа. "Сините" спешно търсят таран, след като продадоха Борислав Рупанов.

Мажоритарният собственик на столичани Наско Сираков лично е разговарял с шефовете на "Локо" за футболиста. Цената поставена от пловдивчани обаче не устройвала "сините".

Това стана ясно от съобщение на "Локо" (Пд).

Ето цялото изявление:

"Във връзка с появилата се днес информация в различни медии, че ПФК "Левски" води преговори с ПФК "Локомотив" за трансфера на футболиста Хуан Переа, желаем да внесем следната яснота:

Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател.

Относно Хуан Переа – преди няколко дни са били проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тази комуникация е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа.

В същото време в медиите се появяват различни спекулации и относно други футболисти на ПФК "Локомотив" (Пловдив). Държим ясно да заявим, че подобни публикации, както и опити и желания на т.нар. псевдомениджъри, не отговарят на истината и няма да бъдат реализирани.

Междувременно ПФК "Локомотив" (Пловдив) заявява, че е отворен за привличане на спонсори, съдружници и спомоществователи, които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба.