Треньорът на "Реал" след 2:3 от "Албасете": Хиляди пъти бих пуснал същия състав

Новият треньор на "Реал" Алваро Арбелоа заяви, че не се страхува от провал, поемайки вината за неочакваната загуба на столичани с 2:3 срещу втородивизионния "Албасете" на осминафиналите за купата на Испания.

Специалистът преживя изключително разочароващо начало на треньорската си кариерата след уволнението на Шаби Алонсо по-рано през седмицата. Само преди четири дни "белите" загубиха с 2:3 срещу "Барселона" за Суперкупата, предава БТА.

42-годишният Арбелоа наследява отбор, който е на четири точки зад големия си съперник каталунците в Примера дивисион.

"Болезнено е и съм сигурен, че всички наши фенове страдат. Аз съм виновен за това. Случващото се на терена е моя отговорност. Що се отнася до състава и смените, мога само да благодаря на играчите. Сега трябва да се възстановим за събота. Нуждаем се от по-ясни идеи за това как да се справим с противници, които се защитават дълбоко в своята половина", заяви Арбелоа пред медиите след двубоя.

Специалистът даде почивка на някои от звездите на 20-кратните носители на купата на Испания, включително Килиан Мбапе и Джуд Белингам.

"Не съжалявам. Бях убеден, че съставът, който доведох, е правилният. Играчите, с които разполагахме, сформираха страхотен отбор. Бих взел същото решение хиляди пъти. Трудно е за играчите да се адаптират към всичко, което съм поискал от тях, само за един ден. Имаме и много футболисти, които трябва да се възстановят физически", каза още Алваро Арбелоа.

В събота мадридчани играят у дома срещу "Леванте" в мач от шампионата.