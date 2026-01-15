ЦСКА 1948 със загуба №3 в Турция, падна от втория в Австрия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА 1948 загуби и третия си приятелски мач от зимната подготовка.

Тимът от Бистрица падна с 1:2 от намиращия се на второ място в австрийското първенство ЛАСК (Линц) в турския курорт Анталия.

Единственият гол за българския отбор реализира Браян Собреро в 81-ата минута. Мамаду Диало получи топката с гръб към вратата на ЛАСК и стреля, но ударът му беше блокиран, а кълбото достигна до Собреро и той се разписа отблизо.

Преди почивката ЦСКА 1948 също достигна до попадение чрез Елиас Франко, но то беше отменено заради фаул в атака.

Австрийците поведоха чрез Максимилиан Ентруп в 35-ата минута, Лукас Качавенда също се разписа във втората на столичани по-малко от 180 секунди след това. Един път и гредата помогна на ЦСКА 1948 да не допусне попадение.

В 54-ата минута Фредерик Масиел шутира силно, но не успя да намали изоставането на "червените", които пропуснаха да се разпишат по-рано в двубоя чрез Собреро.

Следващата контрола на ЦСКА 1948 в Турция е срещу полския "Ягелония" (Бялисток) на 19 януари.