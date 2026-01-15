Съперникът на Григор Димитров в Мелбърн на полуфинал в Аделаида

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съперникът на Григор Димитров в първия кръг на откритото първенство на Австралия по тенис - Томаш Махач (Чехия), се класира за полуфиналите на турнира на твърда настилка от сериите АТР 250 в Аделаида (Авл).

25-годишният Махач отстрани Хауме Мунар (Испания) с 6:4, 6:4 за час и половина и потвърди, че Григор е изправен пред много тежка задача.

Чехът, който е 35-и в световнага ранглиста, реализира по един брейк и в двата сета - в третия гейм на първата част и в деветия на втората, а опонентът му не успя да го пробие нито веднъж, въпреки четирите възможности, които получи във втория сет.

В полуфиналната фаза Махач ще срещне поставения под номер 2 Томи Пол (САЩ), който елиминира квалификанта Александър Вукич (Австралия) с 6:3, 6:2 за малко над час.