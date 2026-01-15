Капитанът на "Юнайтед" остава поне до лятото

Капитанът на "Манчестър Юнайтед" - Бруно Фернандеш, не обмисля да напусне клуба през януарския трансферен прозорец, въпреки слуховете от последните дни, че бъдещето му на „Олд Трафорд" е несигурно и че може да си тръгне след уволнението на мениджъра Рубен Аморим.

Точно след освобождаването на сънародника му от наставническия пост, Фернандеш се е срещнал с един от треньорите в щаба на Аморим - Карлос Фернандеш. Това засили притесненията сред някои фенове, че полузащитникът може би търси начин да напусне състава.

Според BBC, обаче, близки до играча източници са потвърдили, че той все още е отдаден напълно на "Манчестър Юнайтед".

През миналото лято Фернандеш отказа оферта от саудитския "Ал Хилал", заявявайки, че би искал да остане в Европа, в случай че се раздели с „червените дяволи".

31-годишният португалец наскоро призна, че е бил огорчен, когато е разбрал, че "Юнайтед" са били готови да го продадат през лятото.