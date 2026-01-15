"Байерн" подобри рекорда си за най-добър първи дял в Бундеслигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Байерн" подобри рекорда по най-добри показатели в първия полусезон на Бундеслигата

Вчера отборът, ръководен от Венсан Компани, победи като гост „Кьолн" с 3:1 в 17-ия кръг на германското първенство.

Така мюнхенци завършиха първия дял с 47 от 51 възможни точки и 66:13 голава разлика (+53).

Предишният рекорд на „Байерн" бе от през сезон 2013/2014, когато под ръководството на Пеп Гуардиола, грандът отново събра 47 точки за първия полусезон, но тогава головата разлика беше +35.

В момента баварците са убедителен лидер в Бундеслигата, изпреварвайки „Борусия" (Дортмунд) с 11 точки.