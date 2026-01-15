"Арда" победи "Левски Карлово" в първата си контрола за 2026

"Арда" се наложи с 3:0 над "Левски Карлово" в контролна среща играна на

стадиона в Брацигово. В 23-ата минута Иво Казаков засече центриране на

Кабов и с глава откри резултата. В 37-ата минута Казаков можеше да

покачи, но вратарят изби в ъглов удар. В 41-ата минута отново той имаше

възможност да се разпише, но топката срещна гредата.

След почивката в игра за "Арда" се появиха всички налични футболисти. В

60-ата минута Ивелин Попов изведе отлично Карагарен, който бе точен и

покачи на 2:0. В 68-ата минута Карагарен върна жеста към Попов, който с

точен и плътен удар покачи на 3:0. В 76-ата минута главният съдия отсъди

дузпа, която Карагарен не успя да реализира. До края на срещата

резултатът остана непроменен.

На 18 януари футболистите на Александър Тунчев заминават за Анталия,

където ще се проведе втората част от зимната подготовка.

Стартов състав на "Арда":

12.Ивайло Неделчев, 35.Димитър Велковски, 6.Пламен Крачунов, 93.Феликс,

21.Вячеслав Велев, 39.Антонио Вутов, 20.Серкан Юсеин, 4.Давид Акинтола,

30. Иво Казаков, 10.Светослав Ковачев, 8.Атанас Кабов