25 евро най-скъпите билети за суперкупата на България

Билетите за мача за суперкупата на България по футбол между "Лудогорец" и "Левски" ще бъдат пуснати в продажба на 16 януари (петък).

Срещата ще се играе на 3 февруари (вторник) от 18,00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"На 16 януари (петък) в 10:00 часа ще стартира продажбата на билети за мача суперкупата на България.

В първоначалния етап билетите ще бъдат пуснати в продажба само в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Символичен домакин на срещата е шампионът Лудогорец Разград. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в: Блок 9 на Сектор А, Блок 44 на Сектор Г.

Привържениците на ПФК Левски София ще заемат: Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А, както и целите Сектор Б и Сектор В.

Цени на билетите:

Сектор А - 25 евро

Сектор В - 15 евро

Сектор Б и Сектор Г - 10 евро

При засилен интерес ще бъдат отворени допълнителни блокове на стадиона. Децата до седемгодишна възраст ще влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

"Привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор", съобщават още от БПФЛ.