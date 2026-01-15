Олимпийски шампион идва в София за турнир по спортна стрелба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Олимпийският шампион Дамир Микец от Сърбия ще вземе участие в международния турнир по спортна стрелба "Гран при София", който ще се проведе през уикенда в малката зала на Арена София.

Микец ще участва в дисциплината микс пистолет заедно с Антоанета Костадинова, като стартът е в събота от 14 часа, а след това ще се включи в индивидуалната надпреварата на пистолет.

Микец и Костадинова са олимпийски вицешампиони от Токио 2020, съответно при мъжете и жените на 10 метра пистолет. Сръбският стрелец има и олимпийско злато от дисциплината микс от Париж 2024, където триумфира заедно със сънародничката си Зорана Арунович.

Преди турнира "Гран при" се провежда Държавното първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие, което събра близо 300 състезатели от различни възрастови групи.

Входът за зрители е свободен.