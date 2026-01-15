ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни от Европа пристигат в Гренландия, след като...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22097446 www.24chasa.bg

Легенда: Карик не трябва да води "Юнайтед" следващия сезон, дори да спечели всички мачове

1408
Майкъл Карик Снимка: Ройтерс

"Манчестър Юнайтед" не може да си позволи да започне следващия сезон с Майкъл Карик начело, заяви анализаторът на Sky Sports и легенда на английския гранд Гари Невил.

Бившият халф (2006 - 2018) бе назначен на треньорския пост до лятото след уволнението на Рубен Аморим.

"Надявам се Майкъл да си свърши добре работата. Не е изключено след края на сезона "Юнайтед" да бъде пети, феновете да са щастливи и отново да говорим за Шампионската лига.

Не бива обаче да се отнасяме и да мислим, че Майкъл трябва да бъде мениджър и през следващия сезон. За негово добро и за доброто на клуба е това да не се случва, дори и да спечели всички мачове до края", категоричен бе Невил.

Майкъл Карик Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега