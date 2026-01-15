Футболът е огромен бизнес за милиарди в световен мащаб и всеки, който има дори минимални допирни точки с него е наясно, че освен спорт, той е свят на невероятни възможности.

От билетите за мачове и сезонните карти, през официалния мърчандайз на клубовете, туровете на стадионите, организирането на нефутболни събития на тях и приятелските срещи с чисто рекламен характер, клубовете търсят всякакви източници на приходи, с които да привличат още по-големи звезди и да покрият все по-нарастващите разходи по поддръжката на съставите си.

Всичко това не е никаква новина, но що се отнася до българския футбол, бизнес-моделите на родните ни клубове изглежда са с десетилетия назад от практиките на дори по-малки като мащаб, успехи и популярност клубове от страни като Швейцария, Австрия, Унгария и подобни.

Но точно сега имаме случай, който заплашва да разбие това статукво и това е случаят с ЦСКА. Най-успешният български клуб се бе превърнал в синоним на разочарование през последните близо 20 години, но това е на път изцяло да се промени. И това има потенциала да събуди не само феновете на клуба, но и целия български футбол.

Доказателствата, че се случва нещо такова вече са налице.

Стадионът

Въпросът за стадиона е един от най-трудните за всеки български футболен клуб. От 16 клуба в Първа лига, само Лудогорец и пловдивските Ботев и Локомотив могат да се похвалят със стадиони с що-годе европейски вид.

Наличието на добър стадион притегля феновете като магнит, а стария стадион „Българска армия“, за последно ремонтиран през 1998 г., беше морално и физически остарял.

Настоящото ръководство на ЦСКА доведе докрай епопеята по получаването на разрешението за строителство и си постави задачата не само да реконструира напълно „Армията“, но и да го направи във възможно най-кратки срокове.

Според плановете, арената трябва да отвори врати още през лятото. Това означава, че от старта на събарянето на предишния стадион ще са изминали около 30 месеца. Няма да е рекорд за подобно съоръжение, но очевидно не това е целта. Целта е ЦСКА да има стадион, на който феновете да искат да отидат, независимо от противника, формата на отбора или важността на мача.

Добрият стадион е въпрос на имидж, но в случая на ЦСКА той е и много повече, защото, с пълно уважение към феновете на Ботев и Локомотив, че и към тези на Лудогорец (сигурно има такива), феновете на „червените“ са доста повече.

С капацитет между 16 и 18 хиляди зрители (разликата идва от различните изисквания за мачове от вътрешното първенство и евротурнирите), очакванията са голяма част от местата да бъдат запълнени с притежатели на сезонни карти, както е в най-добре развитите държави. И за това повечето клубове у нас, с изключение на Левски, могат само да мечтаят.

Но по-важното е, че ще предлага изживяване, каквото феновете на ЦСКА и на гостуващите отбори заслужават. А от това, което вече знаем за стадиона, възможностите един фен да прекара пълноценно не 90 минути, а цял ден там няма да са малко - ресторант с петзвездно обслужване, детски кът, множество други обекти за храни и напитки, фен-шоп на два етажа, музей на клуба и т.н.

Стадионът ще предлага и различни нива на хоспиталити, като собствениците на съответните билети, ще могат да допълнят удоволствието от мача с още екстри.

ВИП-ложите на нивата „Голд“ и „Платинум“ на сектор А на стадиона ще предлагат лукс и ексклузивни удобства и са също много сериозен източник на приходи.

Голяма част от обектите на стадиона ще работят целогодишно, включително и туровете на стадиона, каквито не се предлагат никъде в България.

Фен шопът

В графата приходи, огромно перо са артикулите с емблемата на клуба. ЦСКА вече откри двуетажен фен шоп на ул. „Солунска“ в сърцето на столицата, който постоянно е пълен. Футболът е страст, която е превърнала милиони в пътешественици по света. Така чужденци влизат и си взимат за спомен нещо, свързано с най-голямата и успешна марка на българския спорт.

Подобен фен шоп, също на два етажа, ще има и на „Българска армия“. В ден на мач подобен магазин може да генерира отлични приходи. От ЦСКА обещават броят на артикули да бъде като на най-големите европейски клубове. Изключително важно условие, за да може при всеки мач феновете да си избират нещо ново и различно.

Но преди всичко – отборът!

Стадионът е нещо прекрасно, но стигаме и до второто задължително условие. За да се пълни арената, трябва да има резултати на самия терен – победи в почти всеки мач, участие в евротурнири, титли и купи.

Когато „червените“ станаха за първи път шампиони през новия век (2002 г.), трябваше да чакат шест сезона за следващото злато. Сега нещата са още по-сложни. Днешните абитуриенти, например, не са виждали ЦСКА шампион.

И ръководството явно е „запретнало ръкави“. Навсякъде по света през зимният трансферен прозорец клубовете не са активни, но „червените“ нямаха избор и привлякоха шестима нови футболисти с отлични визитки. Мисията „титла“ за 2026 г. изглежда много трудна, но пролетта е времето, в което тимът трябва да заиграе по достоен за него начин и да се завърне в Европа.

За първи път от години или дори изобщо, трансферната политика беше на топ ниво. В медиите не излизаха имената на набелязаните футболисти, преди да са подписали договори. Многократно в историята предварителното споменаване на интересни за клуба играчи, водеше до провали, а ЦСКА не е клуб за проби. Още един факт, който показва нов имидж на „червените“.

Отборът завърши есенния дял в първенството пети в класирането, все още е в турнира за Купата на България и влизането в местата за зона „Европа“ е напълно възможно, ако се запази положителната инерция, натрупана след идването на треньора Христо Янев.

А европейските успехи са важни по няколко причини. Първо, ЦСКА е участвал пет пъти в групова фаза на евротурнир – през 2005, 2010, 2011, 2020 и 2021 година, но има общо има само три победи – срещу Викинг (2:0), Рапид Букурещ (2:1) и Рома (3:1). Твърде малко за отбор, стигал три европейски полуфинала. Така че, трайно присъствие в евротурнирите е очевидна цел на ръководството на ЦСКА.

Второ, влизането в групите на евротурнирите носят отлични пари от участие, телевизионни права и билети. На новата „Българска армия“ ще идват съперници от екстра класа, което значи много публика, по-високи мачдей приходи и лесно за осребряване реноме.

Трето, когато всичко това стане, ЦСКА ще се превърне в харесвано място за чуждестранни футболисти и нещо много важно - ще бъде още по-атрактивен за спонсори.

Бъдещето

Неизменна част от бизнесмодела е академията - мястото, където се градят собствените кадри. Десетилетия наред малките „червени“ обикаляха от база на база, от терен на терен. На това скоро ще бъде сложен край.

Новата база на детско-юношеската школа, която ще носи името на великия Димитър Пенев, вече се строи в столичния квартал „Дружба“. Плановете са това да бъде най-модерната детско-юношеска академия в България, но е нужно търпение. Не толкова за строителството ѝ, колкото за това оттам да започнат да излизат нови попълнения за ЦСКА, а и конвертируеми играчи, които да бъдат изгодно трансферирани в други клубове.

ЦСКА завърта колелото и скоро ще видим какви плодове ще бере. Грешки са правени и ще се правят, но по всичко личи, че уроците от всеки неуспех се запомнят бързо.

И ако на някого му се струва, че в ЦСКА е направено твърде малко, нека се огледа наоколо. Примерът на ЦСКА може да бъде катализаторът, който да раздвижи и останалите български клубове. В Левски, например, все повече се говори за нов стадион, който да замени „Георги Аспарухов“ с неговата епично-пословична козирка, за да може клубът да се конкурира с… ЦСКА. И това говори достатъчно.

При липсата на професионален капацитет в БФС, пробуждането на клубовете е крайно необходимо и тъкмо на ЦСКА приляга да го поведе. Дали ще се случи в действителност, не зависи само от ЦСКА, даже напротив, но сега е моментът всички собственици и мениджъри на футболни клубове у нас искрено да им пожелаят успех. Защото този успех, ще им помогне и на тях - ще могат да вземат най-доброто от модела на ЦСКА и да го приложат в своя клуб. Тогава ще има шанс пак да повярваме, че времената на „Четвъртите в света“ няма да останат само в далечното минало.