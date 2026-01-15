България стигна до 2-о място по време на мъжката щафета в Руполдинг, завърши 12-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжката щафета на България на 4х7,5км в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Владимир Зашев се представи силно и дълго време бе сред челниците старта за световната купа в германския зимен център Руполдинг, но завърши 12-а.

Първите ни три поста се представиха великолепно. На последния Зашев (23 г.) трябваше да се бори с най-силните състезатели на големите сили и резонно отстъпи назад в подреждането.

Тодев (24 г.) стартира чудесно и с използване на само един допълнителен патрон предаде 11-и на Илиев (38 г.) на 13,2 сек от лидера Италия.

Лидерът на националния отбор също се представи много силно (отново само 1 допълнителен патрон за 10-те мишени). След двете стрелби Владо излизаше 4-и, а предаде 9-и на Константин Василев на 18,6 сек от водача Германия.

Косьо вече окончателно може да бъде определен за откритието на сезона. Василев свали и 10-те мишени, а освен това бе неудържим в ски бягането, за да се нареди 3-и по преминаване на трасето на 3-и пост на 21,4 сек от най-бързия - шведа Мартин Понсилуома, и на 5,8 сек от втория - французина Кентен Фийон Майе.

Освен това след първата си стрелба 22-годишният Василев отново бе 4-и, а след втората излезе втори на само 0,4 сек от Понсилуома.

След 3-те допълнителни патрона на втората си стрелба Зашев изостана в подреждането. С тях България записа втора най-добра стрелба в Руполдинг заедно с Германия, а най-точни бяха естонците (само 4 допълнителни патрона за 40-те мишени).

Победител стана квартетът на Франция въпреки една наказателна обиколка и 4 допълнителни патрона.

На второ място е Норвегия на 6,2 секунди със 7 допълнителни патрона, а на трето са домакините от Германия на 7,9 сек с пет допълнителни патрона.

Най-доброто класиране на България в щафета мъже е 6-ото място в Руполдинг през януари 1988 г.

В Оберхоф (Гер) през 2015-а имаме 7-а позиция, като в карето тогава бе отново Владо Илиев.