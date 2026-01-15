И при срамната загуба на "Реал" Винисиус бил обект на расистки обиди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крилото на "Реал" (Мадрид) Винисиус е бил подложен на расистки обиди по време на мача от 1/8-финалите за Купата на краля, който "белите" загубиха с 2:3 от "Албасете", съобщава AS.

Инцидентът е станал по време на загрявката преди мача. Група фенове на домакините скандираха расистки обиди към бразилеца. От трибуните се чуха викове „Винисиус, ти си маймуна".

В края на мача Тибо Куртоа стана първият играч, който публично реагира на инцидента. Белгийският вратар, който не беше включен в състава за мача, осъди скандирането на страницата си в социалните мрежи, публикувайки съобщение: „Стига расизъм. Това е позор."

Този сезон Винисиус е изиграл 28 мача за клуба във всички турнири, отбелязвайки пет гола и правейки осем асистенции.