"Реал" вече търси нов треньор

"Реал" (Мадрид) търси треньор, готов да поеме поста още преди началото на следващия сезон, съобщава Кадена СЕР в четвъртък.

През настоящата седмица ръководството на 15-кратния клубен шампион на Европа е провело няколко срещи с потенциални кандидати за поста. Очаква се новият наставник да започне работа в клуба през лятото, като Алваро Арбелоа ще остане начело на "белите" поне до края на сезона.

Преди няколко дни беше съобщено, че "Реал" и Арбелоа са подписали договор до края на сезон 2026/27.

Късно снощи мадридчани отпаднаха срамно от купата на краля след загуба 2:3 от втородивизионния "Албасете".

Шаби Алонсо се раздели с "Реал" след поражението с 2:3 срещу "Барселона" във финала за суперкупата на страната.