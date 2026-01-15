ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Хари ще даде показания по дело за нарушаване...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22098263 www.24chasa.bg

"Реал" вече търси нов треньор

2492
Арбелоа няма да води "Реал" през следващия сезон. СНИМКА: РОЙТЕРС

"Реал" (Мадрид) търси треньор, готов да поеме поста още преди началото на следващия сезон, съобщава Кадена СЕР в четвъртък.

През настоящата седмица ръководството на 15-кратния клубен шампион на Европа е провело няколко срещи с потенциални кандидати за поста. Очаква се новият наставник да започне работа в клуба през лятото, като Алваро Арбелоа ще остане начело на "белите" поне до края на сезона.

Преди няколко дни беше съобщено, че "Реал" и Арбелоа са подписали договор до края на сезон 2026/27.

Късно снощи мадридчани отпаднаха срамно от купата на краля след загуба 2:3 от втородивизионния "Албасете".

Шаби Алонсо се раздели с "Реал" след поражението с 2:3 срещу "Барселона" във финала за суперкупата на страната.

Арбелоа няма да води "Реал" през следващия сезон. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега