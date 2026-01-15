ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Хари ще даде показания по дело за нарушаване...

За поредна година Fibank подкрепя стартовете на Световната купа по сноуборд в Банско

Fibank (Първа инвестиционна банка) за поредна година подкрепя стартовете от Световната купа по сноуборд, които ще се проведат на 17 и 18 януари 2026 г. в най-добрия ски курорт в България - Банско. Престижното събитие ще събере 127 състезатели от 20 държави и хиляди фенове на зимните спортове от цял свят.

„С подкрепата си към състезанието – Първа инвестиционна банка отново доказва устойчивия си подход към българския спорт, който е съществена част от корпоративната ни социална отговорност. Като основен дългогодишен партньор на спортните инициативи в България и лидер в клиентското обслужване, Fibank отново ще осигури на всички присъстващи - сигурни, удобни и бързи начини за разплащане, както на спортните съоръжения, така и извън тях“, коментира г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на УС на Fibank.

По време на състезанията брандираната шатра на Fibank, която ще бъде позиционирана на Бъндеришка поляна, ще се превърне в център на забавление за посетителите от всички възрасти с разнообразни игри и активности, водени от Деян Славчев – Део. В рамките на инициативите за бързина, сръчност и добро настроение, ПИБ ще раздаде общо 1100 награди, включително 3 еднодневни ски карти.

Надпреварата в Банско ще бъде най-голямото зимно спортно събитие в страната и ключов етап в борбата за олимпийски квоти за Милано–Кортина 2026. Състезанията ще бъдат излъчвани по 20 телевизии от целия свят.

Освен подкрепата на Fibank към стартовете от Световната купа по сноуборд, банката подкрепя и развитието на зимните спортове в България и като горд Генерален спонсор на Българската федерация по ски (БФСки).

