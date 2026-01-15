Петър Младенов: Ученическите гвардейски отряди възпитават дисциплина и гражданска отговорност

Ученическите гвардейски отряди възпитават дисциплина и гражданска отговорност, допринасят за изграждането на активни, отговорни и ангажирани млади хора и утвърждават уважението към националните традиции. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на Първата национална среща на ученическите гвардейски отряди.

По време на събитието бе поставен акцент върху необходимостта от по-тясна координация между образователните институции, общините и държавните органи, ангажирани с развитието на гвардейските отряди. Обсъдени бяха възможности за създаване на национална платформа за диалог и обмен на добри практики.

„Гвардейските отряди са среда, в която младите хора развиват чувство за принадлежност и лидерски умения. Те имат важно място в младежката политика и заслужават последователна институционална подкрепа", подчерта Младенов.

В рамките на програмата се проведе и работна среща с представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта, посветена на перспективите за дългосрочно развитие, нормативната рамка и ролята на гвардейските отряди в младежката политика.