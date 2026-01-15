ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо №1 с $ 260 млн. за 2025-а, няма нито една жена в топ 100

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Футболистът Кристиано Роналдо е спортистът с най-високи приходи в света за изминалата 2025-а, обяви фокусираната върху спортния бизнес медия Sportico след годишното си проучване.

Челната стотица включва състезатели от осем различни спорта.

През тази година нито една жена не попада в нея, като най-голяма сума е изработила тенисистката Коко Гоф (САЩ) с 31 милиона долара. Това е далеч по-малко от 260-те милиона на Роналдо, разделени от 200 милиона от заплати и други 60 милиона от маркетинг или бонуси.

Португалският ас на саудитския "Ал Насър" е следван от боксьора Канело Алварес със 136 милиона долара и другата футболна мегазвезда Лионел Меси (Арж, "Интер Маями") със 130 милиона.

На последното стотно място в класацията попада баскетболистът Оу Джей Ануноби (Великобритания) от "Ню Йорк Никс", който е заработил 37,9 милиона долара през годината.

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

