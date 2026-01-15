Най-слабият национален отбор в света се майтапи с “Реал” (М)

Сан Марино, най-слабият национален отбор в света, се присмя на “Реал” (М). Заемащият последната позиция в ранглистата на ФИФА тим от малката страна подхвана “кралския” клуб след мегаиздънката на звездния тим в купата на Испания. На 1/8-финал “белият балет” отпадна от втородивизионния “Албасете”. И така почти сигурно ще завърши сезона без нито едно отличие.

“Забелязахме, че втородивизионен отбор от Испания ви отстрани и отново се издънихте. Мислим, че сме в позиция да играем срещу вас, нивото ни е еднакво, тъй като и ние често се дъним. Когато сте готови, ще играем”, написаха от страницата на футболното джудже в социалната мрежа.

Иначе треньорът на скромния тим Алберто Гонсалес предрича големия успех на “Албасете”.

“Кога нашият отбор е побеждавал “Реал”?, пита наставникът, а нито един от футболистите му не обелва и дума. “Това ще се случи днес за първи път”, добавя предводителят на малкия клуб преди срещата с колоса.

В същото време стана ясно, че “Реал” вече търси нов треньор, но за новия сезон. Заменилият уволнения Шаби Алонсо Алваро Арбелоа ще напусне в края на сезона и ще се завърне във втория тим на мадридчани.

“Ударихме дъното”, каза след историческия резил капитанът на “Реал” Дани Карвахал.

