Преди 1,5 г. Генчев не избра Переа за “Левски”, сега Веласкес го иска, но е твърде скъп

"Локо" (Пд) пожела 750 хил. евро от "сините" за централния си нападател

Преди година и половина новият тогава треньор на “Левски” Станислав Генчев имаше да избира между двама кой да е централен нападател в тима. Набелязаните играчи са от едно и също първенство, Трета лига на Португалия, а също така имат и почти еднакви характеристики. На всичкото отгоре цената им бе сравнително равна. А “сините” и Генчев тогава избират нападението да се води от Мустафа Сангаре. Националът на Мали е предпочетен вместо Хуан Переа. Същият все пак се озовава в България през въпросното лято, но облича екипа на “Локо” (Пд).

Сега обаче треньорът на “сините” Хулио Веласкес иска в редиците си голаджията на “черно-белите”. Но май ще остане само с мераците си, защото пловдивчани искат огромна сума за него. От “Локо” ще се съгласят на трансфер посока София за Переа срещу 750 хил. евро. Преди около 18 месеца колумбийският нападател се озова на “Лаута” за под 100 хил. от европейската валута.

“Преди няколко дни са проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тази комуникация е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа”, обясниха от “Локо” (Пд).

“Левски” търси спешно нов нападател, след като “сините” продадоха Борислав Рупанов “Гурник” (Забже). В момента на върха на атаката лидерът в Първа лига разполага само с Мустафа Сангаре. А треньорът на отбора Веласкес иска да има алтернатива. Самият испанец неведнъж е споделял пред ръководството, че нападателят трябва да си струва парите. Или иначе казано, като за него е платена голяма сума, тя да бъде избита с негови голове и след това евентуална продажба в пъти повече, отколкото е купен даденият играч. И едва ли Переа влиза в тази графа. За тези пари или малко отгоре “Левски” със сигурност може да намери таран, който да е сериозна конкуренция на Сангаре.

Към лагера на столичани пък вече се присъедини и първото ново попълнение на тима Армстронг Око-Флекс. Очаква се ирландецът да направи своя неофициален дебют в събота, когато е контролата със сръбския “Войводина”. В лидера в Първа лига дошлият от “Ботев” (Пд) ще играе с номер 11.

Въпреки че “Левски” вече го представи, финансовият благодетел на пловдивчани Илиян Филипов твърди, че Флекс още е играч на тима.

“Към днешна дата Око-Флекс е футболист на “Ботев”. С “Лудогорец” преговаряхме преди 15 дни за футболиста. Караманджуков беше при нас, говори с Херо. Искаха да го гледат. Там става въпрос за съвсем друга цифра. Почти двойно на откупната клауза. Почти всичко беше договорено, оставаше единствено да го гледат техните скаути”, каза Филипов.