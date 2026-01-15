ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Хари ще даде показания по дело за нарушаване...

Скиорката със синдром на Даун Радена Ангелова с подготвителен лагер в Италия

Скиорката със синдром на Даун и състезател на Федерация Адаптирана Физическа Активност – България (ФАФА), Радена Ангелова, е на специален подготвителен лагер в италианските Доломити. Тази подготовка е ключова част от нейната целенасочена работа за предстоящите международни състезания за спортисти с интелектуални затруднения, включени в официалния календар на VIRTUS – световната федерация за елитен спорт за хора с интелектуални затруднения.

Лагерът в Доломитите предлага оптимални условия за усъвършенстване на техническите умения, подобряване на физическата издръжливост и натрупване на състезателен опит. Под ръководството на опитни треньори, подготовката на Радена е съобразена с най-високите международни стандарти в алпийските ски. За младата състезателка това е възможност не само да усъвършенства уменията си, но и да натрупа увереност, която е от съществено значение за участието ѝ на международната сцена.

ФАФА – България непрекъснато развива партньорствата си и вече работи в тясна координация с Българската федерация по ски. Това сътрудничество е част от дългосрочната стратегия за създаване на устойчив модел за подкрепа, развитие и интеграция на спортисти с интелектуални затруднения в състезателния спорт. Целта е да се гарантира равен достъп до качествени тренировки и възможности за международно участие, както и да се изградят условия за професионално развитие на спортистите.

„Подкрепата за нашите състезатели е в основата на нашата мисия. Стремим се да предоставим възможности за развитие, достъп до професионални треньори и международни състезания, както и пълноценна реализация в спорта", посочват от Федерацията.

Историята на Радена Ангелова е пример за силата на постоянството и възможностите, които спортът предоставя на хората с интелектуални затруднения. Тя не само демонстрира технически умения на пистата, но и вдъхновява млади спортисти и обществото като цяло с решителността и мотивацията си.

С постоянство, ясна визия и стратегически партньорства, ФАФА – България продължава да утвърждава позицията си като водеща сила в адаптирания спорт у нас и като двигател на промяната, която дава шанс на всеки спортист да се развива и да покаже най-доброто от себе си на международната сцена.

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега