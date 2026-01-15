България до 18 г. спечели групата си на европейската квалификация в София

България спечели и третия си мач от квалификационната група за Европейско първенство за волейболистки под 18 години. След като надиграхме Косово и Черна гора, сега дойде ред на Гърция – 3:1 (25:18, 18:25, 25:14, 25:22) в зала „Христо Ботев". По-късно днес ще стане ясен съперникът ни за полуфинала, който е утре.

Първият гейм беше изцяло за България. Наши бяха първите три точки и започнахме постоянно да увеличаваме аванса си. Много бързо той стигна до 9:3. Тогава гъркините опитаха да ни отвърнат и стигнаха до 12:10 за нас. Това обаче беше последният им опит за нещо повече. Българските момичета не спираха да пресират, а началният ни удар се оказваше твърде сложен за съперника. Така резултатът набъбна до 20:14, а частта завърши с 25:18.

Вторият гейм започва по-коренно различен начин. За първи път Гърция поведе с 3:1. Самочувствието им дойде и продължиха да ни натискат – 9:5. Това предизвика таймаут за треньора ни Атанас Петров. За съжаление това не ни помогна много. Гърция увеличи аванса си до 14:8. Голям проблем в този гейм беше нашият начален удар. Гъркините успяваха да поддържат разликата и дори я направиха 20:12. България опита да се върне в частта и намали до 17:21. Но реалността беше в полза на съперника. Гърция затвори гейма с 25:18.

Третата част започва оспорвано. Отборите за първи път си разменяха точки и никой не взимаше аванс. България първа успя да „натисне здраво" и поведе с 11:8. След това нашите увеличиха преднината до 15:10. В този момент самочувствието от първия гейм ни се възвърна напълно. Резултатът се увеличи – 20:12. Разликата стана двуцифрена, когато направихме 23:13. Частта завърши с убедителното 25:14.

Четвъртият гейм също беше равностоен, но само в началото. Твърде бързо България наложи волята си Макар и да не поддържахме голям аванс, постоянно държахме преднина от две точки. Въпреки че направихме 15:11, позволихме на Гърция четири поредни точки и изравняване – 15:15. Българките не се смутиха, а напротив – отвърнаха с техни четири точки. Интригата обаче се запази, защото съперникът също не се предаваше. Резултатът стана 19:18. Прекъсването на Петров не помогна и гъркините изравниха. Най-накрая и нашите се върнаха в играта. Грешка от начален удар и ас направиха 21:19. Това обаче не беше краят. Гърция изравни отново. Две много важни атаки отляво пак ни дадоха две точки аванс, а грешка на съперника и първия мачбол – 24:21. Гърция го спаси и предизвика втори. Вече нямаше какво да се случи – победа за България след 25:22.

Само победителят в квалификацията се класира директно за европейското в Литва и Латвия.