Ледецка отново предпочете ските пред сноуборда

Голямата звезда на световните ски и сноуборд Естер Ледецка отново предпочете да остане при алпийците за уикенда на световната купа по сноуборд в Банско.

Вместо в България тя ще стартира в спускане и супергигантски слалом в Тарвизио (Ит). Чехкинята няма проблеми с класирането за олимпийските игри, след като вече е с квота. Целият останал елит в спорта обаче идва под Тодорка. Днес ще бъде подредено трасето, а след това ще бъде и официалното откриване - по традиция с парад от хотела на отборите до първа станция на лифта.

Ледецка обаче ще трябва да избира на олимпиадата, след като така и не успя в опитите си да размести програмата между двата спорта и сега тя съвпада. Естер стана първата в историята с титли в два зимни спорта в ПьонЧанг.

Вече започнаха тренировките на писта “Котвата”. Тя е подготвена абсолютно по същия начин както състезателното трасе на “Алберто Томба”.

“Всички са доволни към момента, но няма как да е по друг начин, след като Банско е отдавна еталонът за стартове в сноуборда”, категоричен е директорът на състезанието Виктор Гичев.

Над 100 състезатели се очаква да участват в двата старта, които ще определят окончателно олимпийските квоти. От тях 12 са българи. Сноубордистката фамилия Замфирови ще има трима представители - Тервел при мъжете и сестрите му Малена и Биляна при жените.

При мъжете стартират още Радослав Янков, Александър Кръшняк, Петър Гергьовски, Кристиан Георгиев и шампионът ни в свободния стил Петър Гьошарков. При дамите ще бъдем представени още от суперветеранката Теодора Пенчева, Анита Райчева, Андреа Коцинова и Аглика Георгиева.

Пенчева тази година ще стане на 44 години, но няма как да се сравнява с легендата Клаудия Риглер, която е родена на 7 юли 1973 година, или ще празнува 53-ия си рожден ден през лятото. Риглер ще участва едва за втори път на олимпиада, но за сметка на това има пълен комплект медали от световни първенства. При мъжете най-голям е Александър Касарски от Северна Македония, който е роден през 1979 г.

Към момента Янков, Замфиров и Кръшняк са на места за квоти за олимпийските игри, а Гергьовски е втора резерва. При жените ще ни представя само Малена Замфирова.