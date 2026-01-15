"Локо" (Сф) обяви Доминик Янков

Доминик Янков е третото ново попълнение на „Локомотив" (София), обявиха "железничарите".

"Ръководството на „Локомотив" се радва да обяви, че постигна договорка с "Риека" за трансфера на Доминик Янков. 25-годишният атакуващ полузащитник ще бъде под наем в клуба до лятото. Той е юноша на "Съндърланд", като в професионалния футбол пробива в "Лудогорец", а след добрите си игри прави трансфер в "Монреал". Янков е 6 пъти шампион на България и има 17 мача за националния отбор.

Ръководството на "Локомотив" благодари на ФК "Риека" за професионалното отношения и пожелава на Доминик много здраве и успехи с червено-черната фланелка!", написаха столичани.