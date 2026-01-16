Екип от световното прави терена на ЦСКА

Екип, който подготвя стадиона в Монтерей за световното през лятото идва в България, за да направи терена на “Българска армия”. Договорът е със световния лидер SIS Pitches. В момента компанията подготвя освен терена в Монтерей и този във Ванкувър (Канада) за първенството на планетата.

Половината от стадионите в Русия за световното са дело точно на ирландската компания. Тя е направила няколко и за първенството в Катар, а вече подписа и договор за направата на един от стадионите в Саудитска Арабия за това през 2030 г.

Освен това в портфолиото на компанията влизат почти всички световни грандове като “Барселона”, “Манчестър Сити”, “Манчестър Юнайтед”, “Ювентус”, “Ривър Плейт” и още един куп известни отбори.

Теренът на “Българска армия” ще бъде с последно поколение хибридна трева. Той ще разполага и с адаптивна дренажна система, която може да се справи и с най-проливния дъжд. Отделно са тези за отопление и поливане, които също ще се ръководят от компютър от специална зала на реновирания стадион. Всичко ще се контролира от сензори, които ще отчитат външна температура, нагряване, вятър и всичко, което е свързано с работата на тревата.

Планира се дейностите по терена да приключат окончателно на 1 юли, като той да е напълно готов за игра.

Ръководството на ЦСКА нае същата фирма да направи и единия от терените на базата в Панчарево, за да се водят тренировки в абсолютно еднакви условия, каквито ще предлага и основният терен на “Българска армия”. Това ще бъде този пред ресторанта, където се хранят футболистите в момента, като работата ще върви паралелно. Не е изключено и друг терен да бъде поверен на ирландската компания, но към момента няма дори преговори за подобна помощ. Както е известно, ЦСКА напълно реновира два терена през последните години и направи един специален за тренировки на вратарите.

Теренът, който ще се прави, ще бъде изместен няколко метра към съседния, за да се отвори по-голямо разстояния към оградата, която в момента го отделя от бившето стрелбище. Там пък ще бъде направен стадион с трибуни, който да поеме мачовете на втория и третия отбор на “червените”.

Разработката на базата е напълно готова и се очаква единствено промяната на ПУП за мястото на стрелбището, като вече процедурата мина през НАГ и в момента е в общината в Панчарево.