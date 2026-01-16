ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барса" излъга 2:0 бившия тим на Пламен Андреев и ...

Българин като снайперист на световната купа по биатлон в Руполдинг

Константин Василев Снимка: БФБиатлон

Константин Василев радващо продължава да показва силни резултати в световната купа по биатлон.

В мъжката щафета в Руполдинг (Гер) 22-годишното момче от Ловеч се превърна в снайперист за най-бърза стрелба и най-кратък престой на рубежа на трети пост. Косьо свали 10-те мишени за 48,3 сек.

Общото му време за преминаване на стадиона пък бе 1,28,4 сек. Освен това Василев бе неудържим в ски бягането, за да се нареди 3-и по преминаване на трасето на поста си на 21,4 сек от най-бързия - шведа Мартин Понсилуома, и на 5,8 сек от втория - французина Кентен Фийон Майе.

На втори пост Владо Илиев (1 допълнителен патрон) бе втори по най-бърза стрелба на 6,8 сек от Зимон Едер (Ав).

България завърши 12-а, а победата бе за Франция.

