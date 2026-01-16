ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадинов поиска АПС веднага да върнат мандата

Спорт по телевизията днес

Волейболистите на "Левски" започват защитата на трофея си от купата на България. Снимка: Startphoto.bg

8,55 ч Ски скокове, СК в Сапоро Eurosport 1

9,30 ч Голф MAX sport 4

10,00 ч Тенис, турнир в Аделаида MAX sport 2

10,00 ч Ски скокове, СК в Жанжаку (ж) Eurosport 1

12,00 ч Волейбол, "Локомотив" - "Монтана" MAX sport 1

13,00 ч Ски, СК (м), супер Г във Венген Eurosport 1

13,30 ч Футбол, Япония - Йордания (мл.) "Нова спорт"

14,25 ч Фигурно пързаляне, ЕП в Шефилд Eurosport 2

14,30 ч Волейбол, "Нефтохимик" - "Берое" MAX sport 1

15,00 ч Снукър Eurosport 1

15,15 ч Биатлон, СК в Руполдинг Eurosport 2

17,00 ч Волейбол, "Левски" - "Пирин" MAX sport 1

17,30 ч Футбол, Виетнам - ОАЕ (мл.) "Нова спорт"

19,15 ч Баскетбол, "Спартак" - "Черно море" MAX sport 2

19,30 ч Волейбол, ЦСКА - "Дея" MAX sport 1

19,30 ч Футбол, "Айнтрахт" (Бр) - "Магдебург" "Диема спорт" 2

19,30 ч Футбол, "Фортуна" - "Арминия" "Диема спорт" 3

19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Валенсия" MAX sport 3

19,55 ч Фигурно пързаляне, ЕП в Шефилд Eurosport 2

20,00 ч Футбол, "Монако" - "Лориен" "Диема спорт"

21,00 ч Снукър Eurosport 1

21,30 ч Футбол, "Вердер" - "Айнтрахт" "Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, "Пиза" - "Аталанта" MAX sport 3

21,45 ч Баскетбол, "Реал" - "Барселона" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Еспаньол" - "Жирона" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Пари СЖ" - "Лил" "Диема спорт"

22,00 ч Футбол, "Уест Бромич" - "Мидълзбро" "Диема спорт" 2

22,15 ч Футбол, "Спортинг" - "Каза Пиа" RING

2,00 ч Голф Eurosport 2

3,00 ч Тенис, турнир в Окланд MAX sport 1

6,30 ч Тенис, турнир в Аделаида MAX sport 2

Волейболистите на "Левски" започват защитата на трофея си от купата на България.
