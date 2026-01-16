8,55 ч Ски скокове, СК в Сапоро Eurosport 1
9,30 ч Голф MAX sport 4
10,00 ч Тенис, турнир в Аделаида MAX sport 2
10,00 ч Ски скокове, СК в Жанжаку (ж) Eurosport 1
12,00 ч Волейбол, "Локомотив" - "Монтана" MAX sport 1
13,00 ч Ски, СК (м), супер Г във Венген Eurosport 1
13,30 ч Футбол, Япония - Йордания (мл.) "Нова спорт"
14,25 ч Фигурно пързаляне, ЕП в Шефилд Eurosport 2
14,30 ч Волейбол, "Нефтохимик" - "Берое" MAX sport 1
15,00 ч Снукър Eurosport 1
15,15 ч Биатлон, СК в Руполдинг Eurosport 2
17,00 ч Волейбол, "Левски" - "Пирин" MAX sport 1
17,30 ч Футбол, Виетнам - ОАЕ (мл.) "Нова спорт"
19,15 ч Баскетбол, "Спартак" - "Черно море" MAX sport 2
19,30 ч Волейбол, ЦСКА - "Дея" MAX sport 1
19,30 ч Футбол, "Айнтрахт" (Бр) - "Магдебург" "Диема спорт" 2
19,30 ч Футбол, "Фортуна" - "Арминия" "Диема спорт" 3
19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Валенсия" MAX sport 3
19,55 ч Фигурно пързаляне, ЕП в Шефилд Eurosport 2
20,00 ч Футбол, "Монако" - "Лориен" "Диема спорт"
21,00 ч Снукър Eurosport 1
21,30 ч Футбол, "Вердер" - "Айнтрахт" "Диема спорт" 3
21,45 ч Футбол, "Пиза" - "Аталанта" MAX sport 3
21,45 ч Баскетбол, "Реал" - "Барселона" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Еспаньол" - "Жирона" MAX sport 2
22,00 ч Футбол, "Пари СЖ" - "Лил" "Диема спорт"
22,00 ч Футбол, "Уест Бромич" - "Мидълзбро" "Диема спорт" 2
22,15 ч Футбол, "Спортинг" - "Каза Пиа" RING
2,00 ч Голф Eurosport 2
3,00 ч Тенис, турнир в Окланд MAX sport 1
6,30 ч Тенис, турнир в Аделаида MAX sport 2