Марко Семерджиев с забележителен успех в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Забележителен успех постигна Марко Семерджиев на слалома в Поца Ди Фаса (Италия), които е от календара на ФИС за младежи до 21 години.

В конкуренция с 69 състезатели от цял свят талантливият ни национал зае второ място.

Отличното представяне на Семерджиев бе допълнено и с 14-то място на Атанас Петров.

В първия слалом Семерджиев бе седми, а Петров – 11-ти. В гигантския слалом пък Семерджиев зае 12-то място. Представянето и на двамата в състезанията на пистата в Поца ди Фаса на която се провеждат ежегодните стартове за Европейската купа при мъжете е повече от достойно.

"Поздравления за тях и треньора им Валентин Станков!", написаха от федерацията ни.