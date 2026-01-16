"Барса" излъга 2:0 бившия тим на Пламен Андреев и е на 1/4-финал за кралската купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За разлика от намиращия се в дупка "Реал" "Барселона" се класира за 1/4-финалите на турнира за кралската купа в Испания.

Каталунците са наложиха над бившия тим на младежкия ни национален вратар Пламен Андреев "Расинг" с 2:0 в Сантандер.

Той напусна Испания в посока наем от "Фейенорд" (нидерландският тим държи правата му) в полския шампион "Лех" (Познан). Преди това Андреев помогна на "Расинг" да преодолее "Виляреал" в 1/16-финалите.

Тази вечер Феран Торес (66) и Ламин Ямал (90+5) донесоха успеха на "Барса".