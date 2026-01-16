ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Юрген Клоп сериозно обмисля "Реал" (Мадрид)

Юрген Клоп Снимка: Ройтерс

Според Sky германското светило в треньорската професия Юрген Клоп сериозно обмисля възможността да стане треньор на "Реал" (Мадрид), който е в криза в момента.

След 2:3 във финала за суперкупата на Испания бе уволнен Шаби Алонсо, а временният наставник Алваро Арбелоа дебютира срамно - 2:3 като гост на втородивизионния "Албасете" и съответно отпадане от турнира за кралската купа на 1/8-финал

Sky твърди, че това е един от двата треньорски поста, които все още биха представлявали интерес за Клоп. Другият е този на национален селекционер на Германия.

Клоп в момента е директор на отдел "Футбол" в производителя на енергийни напитки "Ред Бул" и отговаря за развитието на клубовете от неговото портфолио.

Преди това имаше огромни успехи с "Борусия" (Дортмунд) и "Ливърпул".

Юрген Клоп Снимка: Ройтерс

