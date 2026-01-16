ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Формирование от Сухопътните войски беше сертифицир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22102452 www.24chasa.bg

Антъни Джошуа се върна към тренировките 3 седмици след тежката катастрофа

2400
Антъни Джошуа след катастрофата Кадър: Екс/chularh

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа се завърна в залата за тренировки за пръв път след тежката катастрофа в края на миналия месец, в която загинаха двама от неговите треньори.

36-годишният британец беше ранен при инцидента в Нигерия на 29 декември, когато загинаха наставниците му Сина Гами и Латиф Айоделе, които бяха и негови близки приятели.

Малко над две седмици след трагедията Джошуа качи клип в профила си в Снапчат, в който се вижда да прави поредица от различни кондиционни занимания, включително и спаринг с партньор.

В сряда промоутърът Еди Хърн коментира състоянието на британеца, заявявайки, че вярва в неговото завръщане към бокса, след като се възстанови.

„Той ще има нужда да се оправи физически, психически, емоционално и духовно, преди да вземе решение за бъдещето си. Наистина мисля, че ще иска да се върне към бокса, но решението е негово и той ще го вземе, когато дойде правилното време", коментира Хърн пред „Скай Спортс".

„Със сигурност не е разговор, който смятам да проведа с него скоро време. Единствено ще го попитам дали е добре, защото понякога хората си придават вид, че са добре, но това, което се случи с него не беше нормално и е изключително тъжно за всички въвлечени", добави англичанинът.

„Когато дойде правилното време, вярвам, че той ще вземе решението и ще го чуете лично от него. Това е единственият глас, който трябва да слушате в това отношение и ние ще му дадем време да вземе решението и да се възстанови", каза още той.

Антъни Джошуа след катастрофата Кадър: Екс/chularh

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание