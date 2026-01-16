ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Формирование от Сухопътните войски беше сертифицир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22102473 www.24chasa.bg

Чех загрява с финал преди сблъсъка с Григор Димитров в Австралия

2464
Григор Димитров Снимка: instagram.com/brisbaneinternational/

Томаш Махач от Чехия, който е съперник на Григор Димитров в първия кръг на предстоящото Открито първенство на Австралия по тенис, се класира за финала на турнира на твърда настилка от сериите АТП 250 в Аделаида с награден фонд 700 хиляди долара.

Поставеният под номер 8 надделя над втория в схемата Томи Пол (САЩ) с 2:6, 6:3, 6:3.

25-годишният чех достигна до трети финал в кариерата си в Тура на АТП, като има една титла в Акапулко през миналия сезон. В спора за трофея той очаква утре победителя от втория полуфинал по-късно днес между водача в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) и френския левичар Юго Юмбер.

Григор Димитров Снимка: instagram.com/brisbaneinternational/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание