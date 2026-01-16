Георги Павлов обяви политика на прозрачност в атлетиката

Президентът на федерацията по лека атлетика Георги Павлов обяви политика на пълна прозрачност. Ето какво написа той в социалните си профири:

Вярвам, че доверието се гради с честност и открит диалог. Затова искам лично да ви информирам за решенията от последното заседание на Управителния съвет на БФЛА. Започваме нов етап в управлението на нашата федерация, воден от един основен принцип: Всичко ще бъде публично!

В тази връзка искам да благодаря на колегите в УС – въпреки различните мнения, събрахме мнозинство за промяна. Моето обещание от самото начало на мандата е решенията за спортно-техническата част да се вземат от треньори, клубове и специалисти, а не в кабинети.

Няма да има „решения на тъмно". Ето и конкретните стъпки, които приехме:

- НОВА СТРУКТУРА: Преминаваме към специализирани комисии по групи дисциплини и създаваме Координационен съвет. Така експертите във всяка област ще имат пряко влияние върху бъдещето на своя сектор.

- ЯСНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДГОТОВКА: Решихме лагерите да се разпределят на квотен принцип между групите дисциплини. Всяка комисия ще изготви ясни вътрешни правила за подбор, базирани на обективни резултати, за да има предвидимост за всеки спортист.

- ГЛАСЪТ НА АТЛЕТИТЕ Е ПРИОРИТЕТ: Комисията на атлетите, под ръководството на Ивет Лалова-Колио, запазва своя ключов статут. Въвеждат се анкети и ключови обучения.

Да, дискусиите понякога са разгорещени – и това е нормално, защото всички сме емоционално свързани с успеха на атлетиката. Но по-важното е, че тези дебати вече се случват открито.

Нашата цел е една: да развиваме атлетиката във всички нейни форми – от спринта и скоковете до хвърлянията и бяганията извън стадион.

Всички документи и протоколи ще бъдат публикувани на официалния ни сайт и ще бъдат изпращани до клубовете. Работим за вас и нямаме какво да крием!